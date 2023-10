Rissa in strada a Sant’Anastasia | esplosi anche colpi d’arma da fuoco

(Di domenica 29 ottobre 2023) Unatra giovani è avvenuta, attorno alle 5 di domenica mattina, all’esterno del McDonald’s di(Napoli). Nel corso dellasarebbero statida. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sono stati portati in ospedale due ragazzi di 24 e di 22 anni. Il primo è all’ospedale Santobono e sarà a breve trasferito all’ospedale del Mare in gravi condizioni. Infatti pare sia stato raggiunto da proiettili, il numero deinon è ancora noto. L’altro è al pronto soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra non in pericolo di vita. Sarebbe stato pestato con una mazza. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.

