Riepilogo e gol per Cadice

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 ottobre 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 28/10/2023 Alle 23:54 CEST Ocampos e Rakitic salvano la squadra di Diego Alonso contro la squadra di Sergio González, che spreca il 2-0 iniziale Chris Ramos ha lasciato l’immagine del giorno segnando e dedicando il gol al nonno recentemente scomparso questa settimana Ci sono partite che hanno un copione che sembra scritto e-Siviglia è stata una di quelle. Il prezioso minuto di silenzio in onore del nonno di Chris Ramos è diventato un forte applauso al 7° minuto della partita dopo che l’attaccante delha segnato 1-0. Il nativo diha approfittato di una palla nello spazio per battere Nyland sul palo lungo e sollevare il peso dei tifosi locali che lo hanno applaudito. un Chris Ramos che non è riuscito a trattenere le lacrime durante la ...