Riepilogo e gol di Athletic-Valencia 2-2 | appartenente alla giornata 11 della Liga EA Sports 2023 2024

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 ottobre 2023) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 29/10/Alle 21:44 CET Un colpo di testa dell’esterno sul corno ha permesso all’di grattare un punto prezioso nella lotta per l’Europa La squadra che ha domato i leoni nel secondo tempo, sfiorando la vittoria grazie ai gol di Fran Pérez e Hugo Duro Ilvoleva di più a ‘La Catedral’‘. Gli allievi di Baraja hanno giocato faccia a faccia contro l’, un rivale diretto se il loro obiettivo è quello di competere nelle competizioni europee l’anno prossimo, e il successo di Fran Pérez e Hugo Duro in contropiede ha permesso loro di accarezzare la possibilità di sistemare la loro visita in quel paese. Bilbao con tre punti preziosi. Ma nel calcio tutto può cambiare fino all’ultimo minuto, e Berenguer è intervenuto per porre fine ...