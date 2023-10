Riconobbe ogni suo errore e aiutò gli altri ad uscire dalle dipendenze | addio a Matthew Perry

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 29 ottobre 2023)è morto e sono in lutto i tanti fan, sparsi in tutto il mondo, di Friends, la fortunatissima serie che ha segnato un’epoca. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua vasca da bagno. Aveva 54 anni. Una notizia che fa il giro del mondo tra Europa e Stati Uniti. Un personaggio amato anche per aver riconosciuto le sue debolezze, le sue fragilità, i suoi punti vulnerabili che con il tempo gli avevano procurato anche guai di salute, che lui stesso raccontò ampiamente. Con problemi di alcol e droga,aveva riconosciuto di non aver saputo del tutto far fronte alla incredibile popolarità che Friends gli portò. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRIENDS (@sarcastically you) Aveva provato a superare il periodo duro anche con programmi di ...