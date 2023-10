Richiamate anche in Italia queste auto | “Si rischiano incidenti”

Leggi su quifinanza

(Di domenica 29 ottobre 2023) In Europa è stato emesso un richiamo riguardante la Fiat 500 al fine di effettuare una verifica accurata sull’assemblaggio delle sospensioni. Questa iniziativa è stata presa in considerazione a causa del rischio potenziale che le sospensioni possano cedere in modo improvviso, mettendo a repentaglio il controllo del veicolo. Tale richiamo è stato ufficialmente annunciato tramite il portale Safety Gate del sistema Rapex, l’ente competente per segnalare situazioni di pericolo riguardanti prodotti destinati ai consumatori. Secondo quanto riportato da questo organismo, il problema potrebbe incrementare il rischio distradali. Richiamo Fiat in Europa Il sistema Rapex svolge un ruolo fondamentale nella protezione dei consumatori europei, garantendo la pubblicazione regolare dei bollettini che riguardano richiami di prodotti non alimentari che presentano rischi o ...