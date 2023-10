Report | “Renzi voleva vendere la Fiorentina ai sauditi” La replica | “Solo fango”

Leggi su tpi

(Di domenica 29 ottobre 2023) Matteoavrebbe proposto di fare da mediatore tra il principe della Corona saudita, Mohammed bin Salman, e il presidente dellaRocco Commisso per la cessione della squadra toscana. Lo rivela un’inchiesta diin onda alle 20.55 di stasera, domenica 29 ottobre, su Rai3. Secondo la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, il leader di Italia viva ha inviato un messaggio a Joe Barone (che avrebbe confermato) per spiegargli che avrebbe voluto presentargli alcuni “amici” in Arabia Saudita, dove a gennaio lasi giocherà la Supercoppa italiana con Inter, Napoli e Lazio. “Sono abituato al metodoe mi spiaceche la Rai, cioè il contribuente, debba pagare le spese legali a questi signori. Tuttavia sulla vicenda della vendita della ...