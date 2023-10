Renzo Rose e The Sem conquistano il loro primo titolo in OTT

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 29 ottobre 2023) Continua l’ottimo momento in Irlanda per. Dopo la sua prima vittoria titolata (QUI la News), Sabato è arrivata la prima vittoria titolata nella Over The Top Wrestling, la federazione dove lotta da tempo come regolare. Co-Champions Sabato a Wolverhampton è andato in scena lo Show per il 9° anniversario, dove erano presenti tra l’altri gli atleti AEW Jon Moxley e NJPW KENTA; fra i Match in programma, un 4-Way Tag Team Match per il GN (Gender Neutral) Title, cintura Intergender della federazione, attualmente nelle mani dei BDE (l’italo-Brasiliano Bittersweet Josh e “Big Bad” Dirty Nicky), che la difendevano in Tag contro& The Sem (altro connazionale che lotta nella federazione), i Los Muppadores (El Ballymuno & La Pharoah) e Omari & Scotty Davis. Il duo italiano ha battuto i BDE, laureandosi ...