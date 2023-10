Renzi | “Meloni premier che aumenta le tasse” Israele? “Escalation già iniziata”

(Di domenica 29 ottobre 2023)vista comechelea capo di un governo che non ha risolto nemmeno un problema in un quadro internazionale in cui l’Ue, priva di leader, non tocca palla mentre inl’forse è già. E’ questo il quadro a tinte fosche tratteggiato da Matteoospite oggi di In mezz’ora. “ha fatto una legge di Bilancio chele. La presidente del Consiglio, che è molto empatica, è una donna che spesso indugia al vittimismo – afferma-, nel merito della legge di Bilancio, su cui un presidente del Consiglio va giudicato, hato le”. Un cambio di passo rispetto agli esecutivi di ...

E' questo il quadro a tinte fosche tratteggiato da Matteoospite oggi di In mezz'ora. "ha fatto una legge di Bilancio che aumenta le tasse. La presidente del Consiglio, che è molto ...

Prelievo forzoso, il dietrofront di Meloni a giochi fatti. Lettera di Renzi a Mattarella: "Fuori da ogni forma di legalità" Il Riformista

“Sono pronto dare una mano al Paese non al governo che aumenta le tasse. Se sono pronto a fare da stampella a Meloni Assolutamente no”: lo ha detto Matteo Renzi, parlando della Manovra.(Adnkronos) – Meloni vista come premier che aumenta le tasse a capo di un governo che non ha risolto nemmeno un problema in un quadro internazionale in cui l’Ue, priva di leader, non tocca palla mentr ...