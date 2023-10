Rally | Kalle Rovanperä si conferma campione Neuville trionfa nel Rally Centro Europa

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023)del mondoper la seconda volta in carriera. Il finnico di Toyota sicon una competizione ancora da disputare, mentre Thierrycon Hyundai nella prima edizione del. Il quarto giorno di sfide tra Repubblica Ceca, Austria e Germania segna la fine dei giochi per il titolo piloti. Il #69 di Toyota ottiene a 23 anni il secondo successo assoluto nel FIA WorldChampionship, matematicamente a segno dopo un errore nella giornata di ieri da parte di Elfyn Evans (Toyota). La domenica nei pressi delassistenza di Passau ha visto come protagonista principale ...