Quei problemi reali che non fanno gola alla sinistra

(Di domenica 29 ottobre 2023) Mentre laarcobaleno è concentrata sul gossip Meloni-Giambruno per avre la tesi secondo cui la famiglia “tradizionale” è un mero ” feticcio ideologico” – Riccardo Magi, segretario di +Europa, dixit – 2 milioni di famiglie italiane versano in povertà assoluta. Precisamente, nel 2022, si è parlato di poco più di 2,18 milioni di famiglie che vivono in questa condizione per un totale di oltre 5,6 milioni di individui. Nel Mezzogiorno la situazione è più disastrata rispetto al Nord e al Centro. Infatti, la percentuale di famiglie in povertà assoluta nel Mezzogiorno è pari al 10,7%, 7,5% al Nord, 6,4% al Centro. Uno scenario disastrato che trova amara conferma nell’omicidio-suicidio commesso questo ottobre da una giovane madre. La trentunenne si è gettata da un ponte mentre le figlie gemelle, due bambine di 5 anni, sono state trovate nei loro ...