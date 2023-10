Quando la F1 stasera in tv | orari Sky e TV8 | programma diretta | differita | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Siamo giunti alla domenica del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez” lo spegnimento dei semafori avverrà alle ore 21.00 italiane (le ore 14.00 locali). LALIVE DEL GP DEL MESSICO DI F1 DALLE 21.00 Dalla pole position scatterà Charles Leclerc che ha distanziato per 67 millesimi Carlos Sainz e per 97 Max Verstappen. Quarta posizione per un sorprendente Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 216, quinta per Sergio Perez (Red Bull) a 257, quindi sesto Lewis Hamilton (Mercedes) a 288, settimo Oscar Piastri (McLaren) a 457 e ottavo George Russell (Mercedes) a 508. Solamente 20° e ultimo, invece, Lando Norris (McLaren). Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso inda Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), ...