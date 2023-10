Pupi Avati | «Papa Francesco non mi piace tanto | doveva andare al confine ucraino il giorno dell’attacco»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 ottobre 2023)intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. Non le: «Posso essere sincero? Non. Se ildi Putin fosse andato sulforse avrebbe fermato la guerra, come San Leone Magno con Attila». Ma dai, cosa poteva fare il? «Se credi in Dio, devi credere nell’onnipotenza di cui lo Spirito Santo ti ha perfuso. I sacerdoti non parlano più della vita e della morte, del peccato e dell’oltretomba. Un tempo erano loro ad accompagnarti di là, ed erano i depositari dei segreti inconfessabili del morente. Quasi tutti avrebbero ancora bisogno di preti così: il proselitismo laico se lo ...