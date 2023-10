Probabili formazioni Torino-Frosinone | Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ledi, match valevole per i sedicesimi di finale della. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 2 novembre nella cornice dello stadio Olimpico Grande. La partita sarà trasmessa in diretta tv su1 e in streaming su Mediaset Infinity. La compagine granata lo scorso anno si è spinta fino ai quarti e in questa stagione vuole provare a fare addirittura meglio, mentre i gialloblù sognano il colpaccio in trasferta per accedere agli ottavi di finale. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti e approfondimenti, ecco le possibili scelte dei due tecnici Ivan Juric ed Eusebio Di Francesco.– Mister Ivan Juric è sempre alle ...