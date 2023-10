Probabili formazioni Serie A oggi 29 ottobre | chi gioca | squalificati | assenti | infortunati

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tutto pronto per la domenica della 10a giornata dellaA 2023-2024. Dopo l’antipasto di venerdì sera con Genoa-Salernitana ed i tre match di ieri, sabato 28vedremo in azione diverse sfide altissimo livello come Napoli-Milan e Inter-Roma. Andiamo, quindi, a conoscere ledegli incontri domenicali del decimo turno. GENOA-SALERNITANA GENOA MARTINEZ1 DRAGUSIN5 BANI13 VASQUEZ22 SABELLI20 FRENDRUP32 BADELJ47 THORSBY2 HAPS55 GUDMUNDSSON11 MALINOVSKYI17 Ballottaggio: nessuno: nessuno Indisponibili: Messias (rientro all’12a giornata), Jagiello (rientro alla 12a ...

Inter - Roma, leInter (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi Roma (3 - 5 - 2): ...

Sassuolo-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni la Repubblica

La Bundesliga continua a pieno regime, con alcuni club che, dopo essere stati impegnati in campo europeo, ritornano a contendersi un buon posto in classifica del massimo campionato tedesco. Alle 15:30 ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...