Primo stop in campionato per la Jomi Salerno | sconfitta di misura a Casalgrande

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNel 6° turno dilaincappa nella primastagionale. In trasferta, sul campo dellaPadana, le salernitane pagano il terzo impegno ravvicinato in otto giorni e cedono alle padrone di casa che chiudono il match sul risultato di 20 – 19. Sono i portieri protagonisti delle fasi iniziali di gara. In avvio di partita Pereira chiude la sua porta sull’incursione di Marquez Jabique, risponde allo stesso modo anche Elisa Ferrari (una delle ex di turno) su Ilaria Dalla Costa. Il sette di Marco Agazzani si fa trovare preparato all’arduo compito di affrontare le campionesse d’Italia in carica: sono lesi, infatti, a sbloccare il risultato con la rete delvantaggio, dopo due minuti, di Simona ...