Prime pagine domenica 29 ottobre | ‘Come prima’ | ‘Juve prima alla fine’ e ‘Fino alla fine! Alla faccia dell’arbitro’

Commenta per primo Ledei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alla nona giornata di Serie A e in particolare al primo posto della Juventus, conquistato grazie all'1 - 0 di ieri sera in casa col Verona. ...

Le prime pagine di oggi Il Post

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24 Sky Tg24

"Garcia avverte il Milan: abbiamo fame". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino.Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in ...