Primavera Milan-Sampdoria | Abate | “I ragazzi non hanno mollato”

Una beffa atroce. In pieno recupero la Sampdoria di Sassarini viene superata dal, capolista al pari dell'Inter, nel confronto valido per l'8.a giornata del1 TIM. Sotto . Sul prato del 'Vismara', appesantito dalla pioggia caduta nella notte, sono i rossoneri dell'...

Milan Primavera, Simic carica il gruppo: "Grande vittoria, ora testa alla coppa" Milan News

Al 31' il Milan raddoppia ancora con Giroud. Calabria va al traversone dalla corsia destra. In area Giroud prende posizione su Rrahmani e colpisce ancora di testa, mandando la palla di nuovo alle ...Al 22' il Milan passa in vantaggio al Maradona. Pulisic riceve sulla destra e premia il movimento di Giroud in area: cross teso, incornata del francese da distanza ravvicinata e Meret riesce solo a ...