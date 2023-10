Primavera 1 TIM – Milan-Sampdoria 1-1 | Ntanda sfiora la rimonta | LIVE News

Questo è l'obiettivo della Sampdoria di Sassarini, chiamata domani, domenica, a sfidare il Milan, capolista a quota 17 punti al pari dell'Inter, nell'8.a giornata del campionato2023/...

Primavera 1 TIM – Milan-Sampdoria 1-0 al 45' | LIVE News Pianeta Milan

Primavera 1 TIM – Milan-Sampdoria 2-1: i rossoneri esultano nel recupero Pianeta Milan

Con una vittoria al cardiopalma, il Torino torna a casa dalla trasferta contro il Frosinone con i tre punti. Un successo importantissimo in chiave classifica per la squadra di Giuseppe Scurto che comp ...Questa volta la vittoria in rimonta è della Primavera del Torino, che nel finale sotto 2-1 ribalta la situazione con Ciammaglichella e Gabellini entrati dalla panchina ...