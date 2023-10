Prima Pagina IN Edicola | Inter-Roma | un’app per fischiare Lukaku

(Di domenica 29 ottobre 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORTfa paura, bolgia San Siro. Mou (squalificato) si affida a Big Rom contro Inzaghi. Lo stadio sarà bollente. TUTTOSPORTper. Fischietti vietati? Tifosi nerazzurri con l’applicazione che riproduce il suono.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Granata guardinghi, in gol allachance: la girata di Ricci diventa un assist sottoporta per Buongiorno che insacca (41', il Toro interrompe un digiuno durato 406'). Il Lecce reagisce senza ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport ignora il pugno di Gatti: "Alla faccia dell'arbitro" Tutto Napoli

Non sei loggato. Puoi visitare liberamente il forum, ma per postare devi prima registrarti: non devi fare altro che cliccare sul link in alto a destra.La comparsa di GTA 6 su Metacritic non implica la possibilità di avere presto un annuncio, ma fa ben sperare, soprattutto in vista dei prossimi eventi.