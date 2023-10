Prendine una | Tu si que vales | lo scherzo della Ferilli finisce malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Siparietto nel corso dell'ultima puntata di Tu si quetra Sabrinae Maria De Filippi. Come è noto la conduttrice ama masticare le sue (ormai celebri) caramelle durante i programmi che conduce. Da Amici a C'è posta per te, Maria tiene in bocca sempre una caramella, una sorta di rito anti-stress. E così a Tu si queSabrinaha voluto organizzare unoalle spalleDe Filippi, usando proprio il peccato di gola di Maria: le caramelle. Ha preparato una busta con alcune caramelle da regalare ai membrigiuria. Ma solo quelleDe Filippi avevano un sapore molto strano. Così la conduttrice prima di metterne in bocca una, ha offerto una caramella a Rudy Zerbi. Dopo aver scartato la caramella, Rudy Zerbi si è ...