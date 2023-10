Povertà in Italia | di cosa non tiene conto Istat Limiti e altre rilevazioni

Leggi su formiche

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’ultima indagine dell’sulla diffusione dellanel Paese, riferita al 2022, presenta molti dati, alcune novità e divergenze di andamento tali da richiedere un’attenta lettura e interpretazione per non trarne, come di solito avviene nei media, le consuete deprecazioni sull’avanzamento del fenomeno e sulle manchevolezze nelle politiche di contrasto all’indigenza. L’indagine si differenzia dalle precedenti soprattutto per il metodo di esplorazione del complesso fenomeno, che esamina un campione di 32 mila famiglie residenti insecondo diversi criteri. Fissati i parametri di identificazione del livello critico di reddito sotto il quale si può individuare uno stato di deprivazione, si scende con una precisione maggiore che nel passato nello stimare gli oneri di spesa che una famiglia o un individuo devono sostenere per ...