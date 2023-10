“Possibilità remote” La previsione di Giuliacci lascia tutti di stucco

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 ottobre 2023) Non c'è il caldo asfissiante di settembre, ma anche ottobre, con l'eccezione di alcuni giorni di pioggia, non ha portato ad alcun stravolgimento del clima, con condizioni meteo miti. Del freddo non si è avuta alcuna avvisaglia e la domanda che in molti si fanno è se tra novembre e dicembre arriverà la svolta gelida o meno sull'Italia. Ad analizzare la situazione è il colonnello Mario: “Le temperature risultano particolarmente miti, con un clima dolce più simile a fine settembre che a fine ottobre. Addirittura, in alcune zone del Meridione si superano ancora i 30 gradi e si va diffusamente al mare. Questa ormai non è più ascrivibile come un'anomalia, perché capita praticamente ogni anno. Nelle tendenze meteo a medio e lungo termine non si intravede un'ondata di freddo degna di tale nome”. Messo un primo punto alle previsioni del tempo continua così il ...