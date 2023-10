Politiche sul fumo I casi di Cina | India e Turchia

Leggi su formiche

(Di domenica 29 ottobre 2023) Relativamente alelettronico, per quanto riguarda la disciplina normativa in patria, larappresenta uno dei Paesi con la regolazione piu? stringente a livello globale. Negli ultimi mesi del 2021, laha modificato la legge sul monopolio del tabacco includendo anche le sigarette elettroniche. La mossa ha significato che i prodotti del vaping e i loro produttori si attengono oggi alla rigorosa regolamentazione governativa prevista anche per le sigarette. Inoltre, oggi le sigarette elettroniche innon possono essere vendute online o avere aromi diversi dal tabacco. Se a livello nazionale lacontinua a preferire la linea dura sulelettronico, relativamente ai mercati esteri la sua filosofia e? sostanzialmente diversa. Circa il 90% dei prodotti da svapo a ...