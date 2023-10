Podcast Facciamo Il Punto Puntata 36 | dal 22 al 28 ottobre

(Di domenica 29 ottobre 2023) Furono accusati di aver chiesto somme di denaro agli allora calciatori della Polisportiva Gaeta per concedere loro la possibilità di lasciare la società biancorossa e di tesserarsi altrove sono stati assolti perchè il fatto non sussiste: l’ex allenatore Felice Melchionna, la vice presidente Vincenza Belalba e l’ex-presidente Mario Belalba. https://www.temporeale.info/147114/argomenti/cronaca/gaeta-calcio-ed-estorsioni-assolti-i-dirigenti-e-lex-allenatore-della-polisportiva-gaeta.html Sospensione dall’attività forense per L'articoloIl36, dal 22 al 28) Temporeale Quotidiano.

... perché non loSemplice, forse perché è tutta questione di soldi e di business. Ecco le riflessioni di Ottavio Lucarelli Ascolta trapper e violenza Il file audio () di questa ...

[Podcast] Facciamo Il Punto (Puntata 35, dal 15 al 21 ottobre) Temporeale Quotidiano

[Podcast] Facciamo Il Punto (Puntata 34, dall’8 al 15 ottobre ) Temporeale Quotidiano

In Italia la GenZ ha generato quasi 50 milioni di ascolti di podcast nel primo semestre del 2023, +71% rispetto all’anno precedente ...In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, ...