Plumcake cioccolato e yogurt | soffice | goloso e senza burro

(Di domenica 29 ottobre 2023) Solitamente lo preparo per merenda per offrire uno snack sano e genuino ai più piccoli e viziare un po’ anche gli adulti. Ho sempre pensato che l’amore si dimostri con i fatti e con le piccole attenzioni e che quando si cucina per qualcuno, ogni gesto trasmette quel calore che è cura per il corpo e per l’anima. Da bambina, vedevo le donne di casa, mia nonna, mia mamma, adoperarsi intorno ai fornelli con una dedizione che rendeva ogni piatto squisito e nutriente anche per lo spirito. Mi sentivo come avvolta da un abbraccio che travalicava il piano fisico e arrivava direttamente all’anima. Per questo oggi, quando preparo le loro ricette percepisco nuovamente quella connessione speciale che ci univa e il loro incarico di rinnovarla ai posteri, per trasmettere a chi mi circonda non solo il gusto della campagna e della vita, ma anche il sentimento che mi unisce a loro. Anche per quanto ...