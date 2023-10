Pioli vuole fermare Kvaratskhelia | ecco cosa ha in mente il tecnico rossonero

Leggi su napolipiu

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il Napoli si prepara a ricevere il Milan: perl’incubo maggiore resta, in ottimo stato di forma. Tutto pronto, o quasi, per il posticipo della decima giornata di Serie A tra Napoli e Milan, in programma questa sera al Maradona alle ore 20.45. Per entrambe le squadre sarà una sfida ambiziosa e con una posta in palio di certo non da sottovalutare. Ad avere la meglio negli ultimi incontri tra azzurri e rossoneri è stato sicuraildel Milan, Stefano, che ora mira a riprendersi dopo i due ‘schiaffi’ subiti per mano di Juventus e PSG. Per il, l’incubo maggiore è rappresentato da Khvicha, sicural’uomo più in forma e tenuto dei partenopei.avrà preparato ...