Pierfrancesco Favino ha avuto un'esperienza omosessuale "Non fu nulla di carnale" - dice lui

(Di domenica 29 ottobre 2023) In un'intervista per la promozione del film Comandante, di cui è protagonista,non ha negato di averun’, per poi specificare che non c'è statodifra lui e un uomo che lo corteggiava.

C'è grande attesa, tra i fan di, per l'arrivo in sala, il 31 ottobre, di Comandante , che poi è stato il film d'apertura della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 2023. Proprio in virtù di questa uscita, l'...

Favino risponde al ministro Sangiuliano: “Non sapevo che il problema delle tac dipendesse dalla nostra categoria” La7

In un'intervista per la promozione del film Comandante, di cui è protagonista, Pierfrancesco Favino non ha negato di aver avuto un’esperienza omosessuale, per poi specificare che non c'è stato nulla ...Dopo Sorrentino, interviene anche Pierfrancesco Favino sulla questione tagli ai fondi per il cinema. Il famoso attore ha così replicato al ministro Sangiuliano: “Bisogna stare attenti ad associare il ...