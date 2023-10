Piazza Fontana e Ustica | le verità nascoste

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 29 ottobre 2023) A 54 anni dalla strage disi deve affermare che da tempo è emersa una certezza: “Era già tutto chiaro su quella strage fin da subito e laè stata nascosta per decenni a causa dell’utilizzo politico che se n’è fatto”. Persi è riproposta per decenni la versione della bomba terroristica a bordo, mentre a tutti gli indagatori fu subito chiaro come l’aereo dell’Itavia fosse stato colpito da un missile. L’avevano visto da tutti i radar militari. Nel caso difurono invece elaborate le accuse prima per distruggere gli anarchici e poi per distruggere i neofascisti, ma fu subito chiaro agli indagatori che l’attentato coi morti fu dovuto a una tragica fatalità, poiché l’intento reale era di un profilo estremamente più basso. Distorcere quegli ...