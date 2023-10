Perché Hamas non è lo Stato islamico

Leggi su formiche

(Di domenica 29 ottobre 2023) “è l’Isis”. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo ripete in ogni occasione dal 7 ottobre, quando Israele ha subito un attacco che per violenze, brutalità e spettacolarizzazioni del massacro ha ricordato le mosse dello. Per Netanyahu è un claim ricorrente, diventato rapidamente un hashtag e ripreso anche da altri politici internazionali –parte di comunicazioni come quella di qualche ora fa, con cui su X il premier israeliano condivideva un video in cui veniva dettagliato l’uso di ospedali come basi e protezioni da parte del gruppo terroristico palestinese. Guidato da un credo apocalittico, trascendenze, escatologico si era lanciato in una frenesia di uccisioni, torture, macabre esecuzioni e rapimenti di civili dalle comunità di presunti apostati e nemici. I miliziani del Califfo ...