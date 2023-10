Perché c’è stato il primo sciopero contro X

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 29 ottobre 2023) Un anno fa, Elon Musk entrò negli uffici di Twitter a San Francisco portando con s’è un lavandino. Un messaggio per dire a tutti “Fatevene una ragione”. Era il 27 ottobre del 2022 e 365 giorni dopo la piattaforma sta raccogliendo i cocci di una gestione tutt’altro che oculata. E proprio in occasione di questo “compleanno”, c’èilX, lanciato da alcuni giornalisti, analisti e collaboratori del prestigioso quotidiano francese Le Monde. L’invito, per 24 ore, a non pubblicare nulla sulla piattaforma al grido di “No Twitter Day”. No Twitter Day, ilgrandequesta mobilitazione? Le motivazioni sono molte: si parte dalla disinformazione che continua a imperare (anzi, è ancora più diffusa) su X, si ...