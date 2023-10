Pensioni Un passo avanti | anzi due indietro L’opinione di Bonanni

Leggi su formiche

(Di domenica 29 ottobre 2023) La vicenda della contesa all’interno del governo sul dilemma polveronestico se transitare a quota 104 o restare a quota 103, dimostra che il tempo è finito con i teatrini della politica ormai sempre più scontati e dannosi. Ed infatti l’accordo che sembra raggiunto per mantenere in vita provvisoriamente la quota 103 per andare in quiescenza conduce a cambiare la zuppa per il pan bagnato. Ma a quanto sembra a prima vista, l’opzione pretesa dal capo della Lega per mantenere l’armonia nella maggioranza di governo, rischia di trasformarsi in una offerta per i pensionanti altamente tossica: gli svantaggi da subire per alleggerire di un anno l’uscita, sono largamente superiori all’effimero dichiarato ed auspicato guadagno. Sarebbe stato magari utile fare distinzioni tra mansioni e mansioni: tra quelle più agevoli da espletare, più in grado in età ...