Pd | Schlein | ' De Luca dovrebbe dire grazie e rispettare una grande comunità'

(Di domenica 29 ottobre 2023) Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Deè stato eletto per la prima volta nel '93, io avevo 8 anni. Per il suo libro sarebbe meglio il titolo 'al Pd', perchè il Pd non è nè la sua segreteria, nè il suo gruppo dirigente ma unadi persone e credo vada rispettato". Lo ha detto Ellya Che tempo che fa.

Alla domanda su chi tifasse tra Dee la segreteria del Pd Elly, l'ex Presidente del Consiglio ha laconicamente risposto: 'Delo conosco da una vita'. Poi parlando ai militanti del ...

Pd: Renzi: “Schlein-De Luca Tifo Enzo, sono suo amico da una vita: è un aspirante rottamatore” La Repubblica

La stoccata di Vincenzo De Luca sulle 'anomale' tre cittadinanze di Elly Schlein: "Io preferisco avere quella italiana e basta" La7

Roma, 29 ott (Adnkronos) - "La manovra è fragile e sbagliata. Tagliano il cuneo solo per un anno, lo stesso per l'Irpef. Manca tutto per i servizi pubblici essenziali. Sulla fanno giochi di prestigio ...“Con questa cifra significa prendere in giro il Meridione – continua De Luca – perché solo la Campania ha impegnato ... FdI: “Zes anche a Latina e Frosinone” Il Partito democratico di Elly Schlein ...