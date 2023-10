Pd | Schlein | ' Calenda? No polemiche sterili con alleati'

Alla domanda su chi tifasse tra De Luca e la segreteria del Pd Elly, l'ex Presidente del ... E sul suo ormai e alleato, Carlo, Renzi ha rbiadito che 'ad Azione abbiamo detto di fare ...

Schlein ad Azione: “Costruiamo insieme un’alternativa”. Calenda: “Dialoghiamo ma no al campo… Il Fatto Quotidiano

Calenda abbraccia Schlein, ma poi avverte: “Mai nel campo largo, se cade Meloni c’è un governo tecnico” la Repubblica

Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Il Pd non perderà un minuto in polemiche sterili con le altre forze di opposizione". Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa, commentando le ultime parole di Carlo ...Roma, 29 ott (Adnkronos) - "La sinistra più che dirla bisognerebbe farla, difendere chi fa più fatica. In questi mesi il Pd è stato sulle battaglie per la vita quotidiana delle persone, come la Sanita ...