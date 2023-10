Pattinaggio sul ghiaccio | in Canada bronzo per Rizzo e Guarise-Beccari

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 ottobre 2023) Nella seconda tappa del Grand Prix che si è svolta nella città di Vancouver (), dove vi furono le Olimpiadi nel 2010, gli italiani in stanza a Bergamo Matteoe la coppia Lucrezia-Matteo, hanno conquistato dei preziosi bronzi che mettono l’Italia fra le migliori nazioni al mondo. Da subito Lucrezia e Matteo (ormai naturalizzato bergamasco), hanno dimostrato di essere all’altezza dell’importante evento (per loro questo è il primo Grand Prix) piazzandosi al secondo posto nel programma corto perfettamente eseguito con un triplo toeloop in parallelo ed un ampio triplo loop lanciato con tutti gli elementi tecnici positivi. Meno bene nel programma libero dove vi è stata la caduta sulla combinazione di salti ed anche il salchow è risultato solo doppio. La gara è stata vinta dai padroni di casa ...