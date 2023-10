Papa ricorda quanti sono vittime “atrocità della guerra”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 ottobre 2023) Città del Vaticano, 29 ott. (askanews) – “Fratelli e sorelle, penso adelle; alle sofferenze dei migranti, al dolore nascosto di chi si trova da solo e in condizioni di povertà; a chi è schiacciato dai pesivita; a chi non ha più lacrime, a chi non ha voce. E penso a quante volte, dietro belle parole e suadenti promesse, vengono favorite forme di sfruttamento o non si fa nulla per impedirle. È un peccato grave sfruttare i più deboli, un peccato grave che corrode la fraternità e devasta la società”. A dirloFrancesco in un passaggiosua omelia pronunciata nella Basilica di San Pietro per la messa solenne che ha concluso ufficialmente i lavori del Sinodo dei vescovi che si è ...