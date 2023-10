Papa Francesco | è un peccato grave sfruttare i più deboli

(Di domenica 29 ottobre 2023) commenta 'Penso a quanti sono vittime delle atrocità della guerra; alle sofferenze dei migranti, al dolore nascosto di chi si trova da solo e in condizioni di povertà, a chi è schiacciato dai pesi ...

E penso a quante volte, dietro belle parole e suadenti promesse, vengono favorite forme di sfruttamento o non si fa nulla per impedirle', ha dettonella messa in San Pietro a ...

«Adorare e amare Dio è la grande e vera riforma della Chiesa». Si chiude il primo atto del Sinodo dei sinodi, la maxi assise che per un mese ha dibattuto in Vaticano su ...E' passato però un timido spiraglio per una ricerca teologica furtura «sull’accesso delle donne al diaconato, giovandosi dei risultati delle commissioni appositamente istituite dal Papa». La questione ...