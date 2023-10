Papa Francesco conclude il Sinodo | “È un peccato grave sfruttare i più deboli | devasta la società”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Cinquemila persone ad assistere, 380 fra cardinali, patriarchi, vescovi e sacerdoti a concelebrare nella Basilica di San Pietro: quiha presieduto la messa in occasione della conclusione della prima sessione della XVI Assemblea generale ordinaria deldei Vescovi, sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Il messaggio del Pontefice è stato in linea con l’obiettivo: “Penso a quanti sono vittime delle atrocità della guerra, alle sofferenze dei migranti, al dolore nascosto di chi si trova da solo e in condizioni di povertà, a chi è schiacciato dai pesi della vita, a chi non ha più lacrime, a chi non ha voce – ha detto Bergoglio – E penso a quante volte, dietro belle parole e suadenti promesse, vengono favorite forme di sfruttamento o non si fa nulla per impedirle. È un ...