Paola Belloni | chi è la fidanzata di Elly Schlein

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023)si è ritrovata protagonista, controvoglia, del gossip dei giornali italiani online e non. Si chiedevano tutti chi fosse ladi, la nuova segretaria del Pd, e tra un gossip e l’altro alla fine è arrivato il nome. La foto che l’ha vista protagonista è una foto rubata dimentre torna a casa a Bologna, dove vive. Dinon si sa molto ed è giusto così. Lei stessa ha chiesto in un post sul suo Instagram, privato, ma il cui contenuto è stato divulgato nei giorni scorsi, di voler rimanere distante dai riflettori. Online si trovano foto rubate da questo profilo Instagram, un profilo poco frequentato e con pochi scatti tra cui compare uno con la scrittrice Michela Murgia. Sono però i suoi sfoghi in ...