Paola Belloni | chi è la compagna di Elly Schlein | la richiesta sulla privacy e la carriera politica

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ladi. Non si sa molto su di lei, poiché tiene molto alla sua. È nata in Sardegna e attualmente dovrebbe essere residente a Bologna., chi è ladidovrebbe avere poco meno di 30 anni (è nata nel 1995) ma,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.