Paola Barale | “Ho raccontato di aver abortito e hanno detto che uccido i bambini”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 29 ottobre 2023) “Sono in una fase molto serena, a tratti felice, della mia vita. Sto bene, me la godo, faccio le cose che mi piacciono. Non sono mai ferma, non ho una quotidianità che mi costringe a fare sempre le stesse cose e credo che questa sia una fortuna”. A parlare così nel salotto di “Verissimo” è. Nel suo libro “Non è poi la fine del mondo”, l’ex sosia di Madonna hadiin passato e di non essersi mai pentita dilo fatto. Dopo la rivelazione, però,ha ricevuto svariate critiche perdeciso di non portare avanti quella gravidanza.e Silvia Toffanin (Foto Facebook)“Amo ialla follia” “Una donna ...