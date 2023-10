Palermo-Lecco | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ancora quattro match per chiudere quest’avvincente undicesimo turno diB. Tra questi anche, in programma alle ore 16:15 allo stadio Renzo Barbera. I padroni di casa cercano la vittoria per scavalcare il Catanzaro – sconfitto ieri dal Como – e portarsi in seconda posizione dietro al Parma. I rosanero si porterebbero a 23 punti, a -3 dai ducali, ma con una partita ancora da recuperare. Di tutt’altro spessore il cammino fin qui degli ospiti, ultimi in classifica con soli 4 punti ma ancora pienamente in corsa per la salvezza. Con un successo, infatti, i lombardi andrebbero a scavalcare Ternana e FeralpiSalò, agganciando la Sampdoria al diciassettesimo posto. Le ultime da, con le probabiie latv ...

Domenica 29 ottobre 2023 si terrà la partita di calcio di Serie B tra, un match che promette grandi emozioni per i tifosi di entrambe le squadre. Se sei un'appassionato di calcio e vuoi seguire questa partita in diretta, abbiamo preparato per te la lista ...

LCN Warm Up | Palermo-Lecco | 28 ottobre 2023 LCN Sport

Quella di oggi sarà l’ottava sfida tra Palermo e Lecco in terra sicula. Il bilancio dei sette precedenti (tutti disputati tra gli anni ’50 e ’60) è in perfetto equilibrio: al ‘Barbera’ due successi pe ...Diretta Brescia-Bari in radio: ecco dove ascoltare in live streaming la partita in programma oggi alle ore 20,30 e valida per il campionato di serie B 2017-18 ...