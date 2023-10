Pain Hustlers - Il business del dolore | la recensione | l' ennesimo e ripetitivo progetto sugli oppioidi

Leggi su movieplayer

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ladi- Ildel, crime drama Netflix diretto da David Yates e con protagonisti Emily Blunt e Chris Evans dal forte taglio derivativo e concettualmente ridondante. Le dinamiche sono incerte, i motivi poco chiari, ma di tanto in tanto, periodicamente, Hollywood diventa ossessionata da un tema. I cinecomic tirano tutt'ora, non ci riferiamo a questi macro-contenitori e concentrati di blockbuster, ma a qualcosa di più specifico e in grado di spaziare tra cinema autoriale e commerciale. In merito, il recente cavallo di battaglia seriale e cinematografico tra i grandi colossi dello streaming è senza ombra di dubbio la crisi deglinegli Stati Uniti d'America, un'emergenza sanitaria epidemiologica che tra gli anni '90 e oggi è costata la vita a ...