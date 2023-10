Pagelle Inter-Roma 1-0 | Lukaku assente Thuram decisivo | Cristante ci prova

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) A partire dalle ore 18.00 di oggi, l’di Simone Inzaghi ha accolto a San Siro ladi un Josè Mourinho squalificato. Il match si è concluso con il punteggio di 1-0, in una partita decisa dalla rete di, messa a referto all’81’, che ha dato ai nerazzurri tre punti pesantissimi per tornare in vetta alla classifica della Serie A. Ecco ledi. ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE1-0Sommer 7: chiamato a un solovento compie una parata incredibile sul colpo di testa di.Pavard 5,5: si fa ammonire nel primo tempo venendo sostituito nell’vallo. La leggerezza del ...