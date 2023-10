Pace e dialogo | i valori del cardinale Silvestrini nel libro di Casula e Sebastiani

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il“Ilnello spirito di Helsinki”, a cura di Carlo Felicee Pietro, è pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, nel centenario della sua nascita, per iniziativa dell’Associazione culturale Achilleper ile la, che il 20 ottobre scorso ha assegnato il suo primo Premio Internazionale al Presidente Emerito della Colombia, Juan Manuel Santos. Il volume contiene in primo luogo le relazioni della conferenza, a 45 anni dagli Accordi di Helsinki, ile la Ostpolitik vaticana, tenutasi a Roma, nell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, il 14 settembre del 2020, nel primo ...

... Earthshot Prize Ulteriore indizio di: in fondo Carlo ha sempre detto: 'I am a peacekmaker', sono un uomo del, ricorda il Corriere. E chissà cosa porterà in dono al padre - re il figlio ...

Dialogo, creazione di pace: verso la mostra “Senzatomica” Il Sole 24 ORE

Monsignor Paglia: «Soluzione politica: le armi non risolvono nulla» Il Sole 24 ORE

Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Sono iniziate “operazioni estese” via terra nella Striscia di Gaza. Per questo COSPE, insieme a tanta parte della società civile fiorentina, lancia la proposta di una conferenza di pace da farsi a ...