Ornella Vanoni e Gino Paoli a CTCF | amore | tentato suicidio e aborto

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 29 ottobre 2023) Colpaccio di Fabio Fazio stasera, domenica 29 ottobre 2023, che riunisce a Che Tempo Che Fa. Il cantautore presenterà la sua autobiografia Cosa Farò da Grande - I miei Primi 90 Anni in tutte le librerie da mercoledì 1° novembre. In questo scritto racconta la sua storia fuori dal comune e la sua straordinaria carriera, durante la quale ha firmato capolavori senza tempo. Inoltre ci sarà uno speciale incontro con la. I due grandi artisti si sono conosciuti nel 1960 strigendo un sodalizio artistico per l'etichetta discografica Ricordi. Dietro questa collaborazione si celò untormentato:era spostato con Anna Fabbri che iniziò a vedere inun grande pericolo così le chiese di farsi ...