Ordine d’arrivo MotoGP | GP Thailandia 2023 | vince Martin | Bagnaia 2° dopo la penalità a Binder

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) La pista di Buriram, dove laha disputato il fine settimana del GP della, è stata teatro della gara su distanza classica, per totali 26 giri, della classe regina del Motomondiale, consegnando altri punti per la corsa al titolo iridato. Vittoria per l’iberico Jorge, che precede Francesco, secondolainflitta al sudafricano Brad, reo di aver superato i limiti della pista nel corso dell’ultimo giro e perciò arretrato di una posizionel’arrivo. Quarto Marco Bezzecchi, a punti tutti gli italiani in gara: ottavo Luca Marini davanti a Fabio Di Giannantonio, nono, undicesimo Franco Morbidelli, tredicesimo Enea Bastianini. A tre gare dal termineconserva 13 ...