Onu | Situazione sempre più disperata Netanyahu all' esercito | Ho sbagliato | chiedo scusa

"Laa Gaza sta diventando sempre più disperata di ora in ora": lo ha detto il segretario generale dell', Antonio Guterres, durante una visita a Kathmandu, capitale del Nepal.

(ANSA) - KATHMANDU, 29 OTT - 'La situazione a Gaza sta diventando sempre più disperata di ora in ora': lo ha detto il segretario generale ...Migliaia di persone hanno fatto irruzione in diversi magazzini e centri di distribuzione dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) nelle aree centrali e meridionali della ...