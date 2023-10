Omicidio Bergamo | uccide il padre e ferisce la madre a Nembro

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) –in famiglia ieri sera a, in provincia di. Sul caso indagano i carabinieri che hanno arrestato un 35enne accusato di aver ucciso ila coltellate. Tutto è accaduto nell’abitazione della famiglia e a dare l’allarme sono stati i vicini di casa. Ildel 35enne è morto mentre laè rimasta ferita in modo grave e, trasportata in codice rosso all’ospedale, si trova ricoverata in prognosi riservata. L'articolo proviene da Italia Sera.

Arrestato un uomo di 35 anniin famiglia ieri sera a Nembro, in provincia di. Sul caso indagano i carabinieri che hanno arrestato un 35enne accusato di aver ucciso il padre a coltellate. Tutto è accaduto nell'...

Omicidio a Nembro, Matteo Lombardini uccide a coltellate il padre e ferisce la madre: arrestato Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Omicidio Bergamo, uccide il padre e ferisce la madre: arrestato Adnkronos

Nembro. Un altro omicidio in Bergamasca, questa volta a Nembro, in val Seriana: l'ennesimo di quest'anno maturato in famiglia. È successo sabato sera (28 ottobre) poco dopo l'ora di cena… Leggi ...(Adnkronos) – Omicidio in famiglia ieri sera a Nembro, in provincia di Bergamo. Sul caso indagano i carabinieri che hanno arrestato un 35enne accusato di aver ucciso il padre a coltellate. Tutto è acc ...