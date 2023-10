Omicidio Bergamo | uccide il padre e ferisce la madre a Nembro

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) –in famiglia ieri sera a, in provincia di. Sul caso indagano i carabinieri che hanno arrestato un 35enne accusato di aver ucciso ila coltellate. Tutto è accaduto nell'abitazione della famiglia e a dare l'allarme sono stati i vicini di casa. Ildel 35enne è morto mentre laè rimasta ferita in modo grave e, trasportata in codice rosso all'ospedale, si trova ricoverata in prognosi riservata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.