Ombre cinesi e russe sotto i mari europei L’analisi di Rizzi Ecfr

(Di domenica 29 ottobre 2023) Un’ancora di sei tonnellate. Ecco la responsabile della rottura del gasdotto Balticconnector che unisce Estonia e Finlandia, avvenuta l’8 ottobre scorso nella zona economica esclusiva finlandese. L’ancora, recuperata dalle autorità di Helsinki che indagano sull’accaduto, apparterrebbe alla portacontainer “Newnew Polar Bear”, una nave di 23.000 tonnellate battente bandiera di Hong Kong di cui non si conosce la proprietà effettiva – ma di probabili legami russi. A incastrarla sarebbero i dati di navigazione, che mostrano come la Newnew Polar Bear si trovasse in prossimità del luogo dell’incidente insieme alla nave russa Sevmorput. La portacontainer cinese ha rallentato proprio in corrispondenza del gasdotto, prima di raggiungere il porto di San Pietroburgo ma, essendo rimasta al di fuori delle acque territoriali, non è stata possibile nessuna ispezione da parte delle autorità finlandesi. ...